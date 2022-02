Bub „verklettert“ sich in Baum – Feuerwehr Augsburg muss am Sheridanpark Neunjährigen retten

Gegen 17:45 Uhr wurde die Drehleiter und der Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Augsburg zum Sheridanpark gerufen.

In Höhe Grasiger Weg hatte sich ein ca. neun jähriger Junge auf ca. 8-9m Höhe, so in einem Baum „verklettert“, dass er nicht mehr runter konnte. Seine Mutter rief den Notruf. Der verängstigte Bub klammerte sich verzweifelt an einem Ast fest. Die Drehleiter kam zum Einsatz, vorsichtig wurde der Bub von seiner misslichen Lage, aus dem Baum heraus gerettet und seiner Mutter übergeben.

Der verängstigte Junge und auch die Mutter sind jetzt wieder beide „wohlauf“-

