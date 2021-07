Buchdorf | Liebestolle Igel sorgen für Polizeieinsatz

Ein Mann aus Buchdorf meldete der Donauwörther Polizei am 18.07.2021 um 23.30 Uhr ein im Gras neben seinem Haus liegendes Tier, das hechle und augenscheinlich verletzt sei. Da die Wiese so hoch sei, könne er nicht erkennen, um was für ein Tier es sich handele.

Er vermutete eine angeschossene Wildsau. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung der PI Donauwörth waren die vorgeblich lauten Geräusche zunächst verstummt, setzten dann jedoch alsbald wieder ein. Eine Absuche des brusthoch bewachsenen Feldes bestätigte den Verdacht der Beamten: Es lag kein Unglücksfall vor. Zwei Igel waren gerade ziemlich intensiv bei der Sache und verursachten durch lautes Stöhnen das Unbehagen des Mitteilers.