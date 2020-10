Buchloe Pirates verlieren Allgäu-Derby beim ESC Kempten

Der ESV Buchloe muss in der Eishockey Bayernliga weiter auf den ersten Auswärtssieg warten. Auch im dritten Anlauf in dieser Spielzeit mussten sich die Buchloer geschlagen geben. In Kempten unterlagen die Freibeuter am Sonntagabend im Aufeinandertreffen der beiden Allgäuer Kontrahenten mit 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).

Während es zu Hause mit drei Siegen bisher die optimale Punkteausbeute gab, will es bei den Rot-Weißen in der Fremde weiterhin nicht wirklich laufen. Auch bei den stark besetzten Kemptener Haien sollte der erste Auswärtserfolg nicht gelingen, insbesondere weil die Buchloer das erste Drittel etwas verschliefen. Nach dem ersten Abtasten auf beiden Seiten gingen nämlich die Hausherren früh durch Nikolas Oppenberger in Front, der mit Tempo in die ESV-Zone fuhr, verzögerte und schließlich zum 1:0 einnetzte (5.). Und die offensiv konsequenter spielenden Sharks legten nach zwölf Minuten nach: Oppenberger glänzte dieses Mal als Vorbereiter und Anton Zimmer erhöhte im Slot auf 2:0. Buchloe hingegen hatte lediglich durch einen guten Versuch von Simon Beslic und einem Solo von Michal Petrak zwei nennenswerte Möglichkeiten, die letztlich aber sichere Beute von ESC-Torhüterin Jennifer Harß waren. Kurz vor der Pause hatten die Pirates dann sogar Glück, dass der Pfosten gar ein mögliches 0:3 verhinderte (18.).

Auch der zweite Durchgang startete alles andere als optimal. Schon gut zwei Minuten nach Wiederbeginn gelang Michel Maaßen schließlich doch der dritte Kemptener Treffer. Auch hier war ESV-Keeper Johannes Wiedemann, der seine Schützlinge davor schon mehrfach vor weiteren Gegentreffer bewahren musste, machtlos. Nach 25 Minuten bot sich aber danach die große Chance zum Anschluss. Fast eine Minute durften die Piraten in doppelter Überzahl agieren und nutzten dies auch zum 1:3. Michal Petrak setzte mit einem humorlosen Schuss erstmalig den Puck in die Maschen (26.). Nachdem die Gastgeber anschließend mit einem Zwei auf Eins Konter an Wiedemann scheiterten, drückten die Buchloer gegen Drittelmitte auf den erneuten Anschluss. Doch Harß behielt die Übersicht oder die Buchloer blieben zu ungenau im Abschluss. Und dies sollte sich rächen. Denn das mit zahlreichen erfahrenen und ehemals höherklassigen Spielern besetzte Kemptener Team bestrafte die ausgelassenen Buchloer Chancen noch vor der zweiten Pause mit dem 1:4. Kemptens Finne Roni Rukajärvi war hier mit einem satten Blueliner erfolgreich gewesen (38.).

Da wäre in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels also deutlich mehr für die Piraten drin gewesen, doch so mussten die ESVler im Schlussabschnitt einem drei Tore Rückstand hinterherlaufen und das auf stumpfem Eis. Denn da die Eismaschine ihren Geist aufgab, fand in der zweiten Drittelpause keine Eisaufbereitung statt. Und so mühten sich die Piraten, um noch einmal ran zu kommen. Die Sharks verteidigten aber clever und setzten mit ihren Gegenstößen auch immer wieder brandgefährliche Akzente. Nach 47 Minuten keimte dann aber doch noch einmal berechtigte Hoffnung auf, als Marc Barchmann auf 2:4 verkürzen konnte. Buchloe probierte es noch einmal energischer, um abermals heranzukommen. Doch das 2:5 durch Max Schmidle vier Minuten vor Schluss machte die Bemühungen schließlich endgültig zunichte.

In der Tabelle überholen die Kemptener durch diesen Erfolg damit die punktgleichen Piraten, die nach sechs Spielen somit aktuell auf Platz sechs rangieren.