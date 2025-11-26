Newsletter
Bürgergeld: Grüne kritisieren Verschärfungen für psychisch Kranke

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünen warnen vor der schwarz-roten Bürgergeldreform der Bundesregierung. “Die geplanten Verschärfungen der Grundsicherung treffen psychisch erkrankte Menschen mit voller Wucht”, sagte Kirsten Kappert-Gonther, Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss, dem “Spiegel”.

Agentur für Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Gesetzentwurf von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas heißt es, dass unter Umständen auch für Menschen mit psychischen Krankheiten Leistungen gestrichen werden können, wenn sie drei Termine im Jobcenter ohne triftigen Grund verpassen. Zudem sollen Mitarbeiter der Behörde die Betroffenen zu Hause aufsuchen können.

“Für Menschen mit Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen stellen die geplanten Anforderungen eine extra Hürde dar”, kritisierte Kappert-Gonther. “Es ist nicht die Aufgabe von Jobcentern, zu prüfen, ob eine psychische Erkrankung vorliegt.” Dafür gebe es Ärzte und Psychotherapeuten, so die Grünenabgeordnete, die selbst Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Ein Streichen von Leistungen, wenn Termine im Jobcenter verpasst werden, sei “für psychisch kranke Menschen bedrohlich und kontraproduktiv”, warnte sie.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

