Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
2.9 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Bürgergeld: Schweitzer bezweifelt Rechtmäßigkeit neuer Sanktionen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SPD-Vizevorsitzende Alexander Schweitzer bezweifelt, dass die Pläne der Bundesregierung für Komplettsanktionen in der neuen Grundsicherung rechtmäßig sind.

Passanten an einem Bürgergeld-Infostand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zu Totalsanktionen gebe es “eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). “Die Richter in Karlsruhe haben entschieden, wie weit Sanktionen gehen dürfen. Leistungen komplett zu streichen, geht demnach nicht.”

Wer in eine Notlage gerate, müsse “aufgefangen und unterstützt werden”, sagte Schweitzer. “Die Grundsicherung soll deswegen dafür sorgen, dass Menschen wieder in selbstständige Arbeit kommen.”

Union und SPD hatten sich kurz vor Weihnachten auf eine Reform des bisherigen Bürgergelds verständigt, das künftig Grundsicherung heißen soll. Verpasst ein Bezieher demnach unentschuldigt drei Termine beim Jobcenter, kann die staatliche Unterstützung komplett gestrichen werden. Auf diese Verschärfung hatte die Union bestanden, in der SPD läuft ein Mitgliederbegehren gegen die Reform.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2019 zu den Sanktionsregelungen im damaligen Hartz-IV-System geurteilt. Es erkannte an, dass der Staat Mitwirkungspflichten verlangen kann und Pflichtverstöße sanktionieren darf. Sanktionen von mehr als 30 Prozent des Regelbedarfs erklärten die Richter jedoch für unverhältnismäßig und damit für verfassungswidrig. Das Gericht argumentierte mit den beiden durch die Ewigkeitsklausel (Artikel 79 GG) geschützten Grundgesetz-Artikeln: Das Existenzminimum sei durch die Menschenwürde (Artikel 1 GG) in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 GG) geschützt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel