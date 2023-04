Büroeinrichtung von Flexispot: Was können Schreibtisch, Arbeitshocker und Rollcontainer?

Anzeige | Die richtige Büroeinrichtung ist ausschlaggebend dafür, wie produktiv man arbeiten kann und wie wohl man sich an einem Arbeitsplatz fühlt. Flexispot hat sich darauf spezialisiert, hochwertige Büromöbel zu produzieren. Doch wodurch zeichnen sich Schreibtisch EHD2, Drehhocker BH4 und Rollcontainer CB2 aus?

Schreibtisch EHD2: Höhenverstellbarer Schreibtisch für mehr Effizienz und Ergonomie

Aus Gründen der Ergonomie sind höhenverstellbare Schreibtische für das Büro heute das Nonplusultra. Das Modell EHD2 von Flexispot ermöglicht ergonomisches Arbeiten und bewegtes Sitzen, was zu einer erhöhten Rückengesundheit beiträgt.

Der Aufbau ist in wenigen Minuten erledigt 1 von 5

Das Design des Schreibtisches EHD2 ist schlicht und klar. Die Kombination von Holz und Weiß lässt den Arbeitsplatz klassisch und elegant aussehen. Somit passt sich das Möbelstück verschiedenen Einrichtungsstilen an. Die unaufregende Gestaltung reduziert Ablenkungen. So kann man völlig konzentriert seiner Arbeit nachgehen. Aktives und effizientes Arbeiten erhöht die Produktivität und hellt die Stimmung auf.

1 von 11

Besonders praktisch ist die Gestaltung des Schreibtisches von Flexispot. Er bietet verschiedene Funktionen, die den Arbeitsalltag etwas leichter machen sollen. Drei praktische USB-Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit elektronischen Geräten ohne viel Aufwand. Die beiden Schubladen bieten Platz für wichtige Unterlagen.

Auf der 1210 x 600 mm großen Arbeitsfläche finden PC, Tastatur und weitere Arbeitsmaterialien gut Platz. Es handelt sich um eine hochwertig verarbeitete Holzplatte, die robust und optisch ansprechend zugleich ist.

Einen stabilen Stand hat der Bürotisch ebenfalls. Die Tischbeine verfügen über eine große Auflagefläche. So bleibt der Schreibtisch EHD2 robust auf dem Boden stehen.

Höhenverstellbarer Drehhocker BH4

Zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch gehört auch ein höhenverstellbarer Hocker. Der Drehhocker BH4 bietet eine besonders sanfte Höhenverstellung. Dank der insgesamt drei Knöpfe lassen sich vielfältige Einstellungen vornehmen. Die Sitzhöhe variiert von 61 bis 82 cm. Während die Breite des Sitzes 32 cm beträgt, liegt die Traglast bei maximal 180 kg.

Trotz eines einzigen Stuhlsockels hat der Hocker einen stabilen Stand. Der Sockel besteht aus PU und wiegt 5 kg. Das Design wirkt dadurch sehr simpel und schlank. So fügt sich der Drehhocker flexibel in deine Büroeinrichtung ein.

Besonders wichtig bei einem Bürostuhl ist der Komfort. Deshalb besteht der Stuhlsitz aus Polyurethan-Weichschaum. Dieser ist weich und atmungsaktiv, sodass ein besonders bequemes Sitzen möglich ist.

Rollcontainer CB2 für mehr Ordnung und System am Arbeitsplatz

Mit verschiedenen Fächern versehen kann der Rollcontainer CB2 für verschiedene Zwecke verwendet werden. Er eignet sich keineswegs nur als Bürowagen für den Arbeitsplatz – auch als Nachttisch oder Beistelltisch macht sich das Möbelstück im modernen Design gut. Besonders elegant wirken die abgerundeten Ecken und glatten Kanten.

Alle wichtigen Dokumente lassen sich sauber und ordentlich organisieren. So hat man stets alles zur Hand, was man für die tägliche Arbeit benötigt. Insgesamt verfügt der Rollcontainer CB2 über drei Schubladen. Diese sind abschließbar, was zu mehr Sicherheit und Privatsphäre führt. Maximale Stabilität und Flexibilität erhält der Rollcontainer durch kippsichere und um 360 ° drehbare Rollen.

Fazit: Vollständige Ausstattung für das Büro von Flexispot

Flexispot steht für hochwertig verarbeitete Möbelstücke und praktische Einrichtungsgegenstände. Mit der Büroausstattung, die aus dem Schreibtisch EHD2, dem Drehhocker BH4 und dem Rollcontainer CB2 besteht, ist der Arbeitsplatz mit allem ausgestattet, was für die tägliche Büroarbeit benötigt wird. So ist man ideal auf verschiedene Tätigkeiten vorbereitet.

FlexiSpot ist derzeit in verschiedenen weiteren Ländern Europas tätig, darunter Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande.