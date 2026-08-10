BUND: Rekordhitze muss “Weckruf” für Bundesregierung sein

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) fordert die Bundesregierung auf, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die aktuell extrem hohen Temperaturen, auch die der Meere, müssten ein Weckruf sein, deutlich mehr für Klimaschutz und Anpassung zu leisten, sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt der “Rheinischen Post”. Damit sich die Klimakrise und ihre Folgen nicht immer weiter zuspitzen, müssten die Emissionen rasch gesenkt werden.

Auch Deutschland tue nicht genug. Der wirksamste Hebel sei der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien, so Bandt. Das bedeute etwa Wärmepumpe statt Gasheizung, E-Auto und Schiene statt Verbrenner. Die Bundesregierung bremse genau das aktuell aus und erhöhe so die Risiken für Bevölkerung und Wirtschaft. Dieser Kurs müsse dringend korrigiert werden.

Zugleich brauche es mehr konkreten Hitzeschutz durch Kühlung vor allem in den stark versiegelten Städten. “Bäume sind beispielsweise die effektivste Klimaanlage, die wir haben. Trotzdem gibt es zu wenig Mittel für Neupflanzungen und Stadtumbau.”

In Westeuropa haben die Temperaturen im Juni und Juli Rekorde gebrochen – es waren die heißesten Sommermonate seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Montag in Bonn mitteilte.