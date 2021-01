Bundesbildungsministerin sieht eine Gefahr bei voreiligen Kita- und Schulöffnungen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht eine Gefahr bei voreiligen Kita- und Schulöffnungen.

Man müsse „sehr restriktiv und sehr vorsichtig vorgehen“, so Karliczek auf Nachfrage von RTL/ntv bei ihrer Pressekonferenz heute.

Als Grund führt sie die aktuelle Infektionsgefahr in Schulen und Kitas an: „Es zeigt sich, dass bei hohem Infektionsgeschehen die Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind, auch genauso betroffen sind, also auch Teil des Infektionsgeschehen sind.“, so die Bundesbildungsministerin weiter. Vor allem der Ausbruch einer mutierten Virusvariante in einer Freiburger Kita zeige die konkrete Gefahr. Karliczek: „Das wird allen nochmal eine Mahnung sein, wenn sie überlegen jetzt wieder zu öffnen“.