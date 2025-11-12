Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesbürger sollen laut Agrarminister mehr deutsche Weine trinken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) fordert die Bundesbürger auf, mehr Wein von deutschen Winzern zu trinken.

Bundesbürger Sollen Laut Agrarminister Mehr Deutsche Weine Trinken
Rotwein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die “Bild” (Mittwochsausgabe) berichtet, hält Rainer die Qualität deutscher Weine “für exzellent”, die Preise dagegen seien “ruinös”. Er werbe bei Gastronomen und Verbrauchern dafür, “dass mehr deutscher Wein ins Glas kommt. Das haben unsere Winzer verdient”, sagte Rainer laut Zeitung bei einer Veranstaltung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Berlin.

Wie die “Bild” weiter schreibt, bekräftigte Rainer zugleich, dass die Mehrwertsteuersenkung für Restaurants und Gaststätten von 19 Prozent auf sieben Prozent zum 1. Januar 2026. “Die Absenkung braucht es. Sie wird auch kommen. So ist es beschlossen”, sagte der CSU-Politiker.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel