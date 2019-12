Die 52 Briefmarkenthemen für das Jahr 2021 stehen fest. Der Programmbeirat beim Bundesministerium der Finanzen wählte sie aus einer Vielzahl toller Vorschläge aus, die Bürger und Institutionen eingesandt hatten. Unter anderem wird auch die Augsburger Fuggerei zu ihrem 500 Jahre-Jubiläum mit einer Marke geehrt.

Auch das Jahr 2021 steht im Zeichen unterschiedlicher Jubiläen und besonderer Jahrestage. Der 100. Geburtstag von Sophie Scholl, 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland, der 200. Geburtstag Sebastian Kneipps und der 150. Geburtstag Hildegard Wegscheiders werden mit Marken gewürdigt.

Wald trägt zum Klimaschutz bei, kann dem Klimawandel entgegenwirken und bietet unseren gefährdeten nationalen Wildtieren Unterschlupf. Auch zur Bundesgartenschau in Erfurt erscheint eine Marke. Seit 50 Jahren wirken die „Ärzte ohne Grenzen“ – dies wird ebenso mit einer Marke thematisiert wie auch die Fuggerei in Augsburg, die es in 2021 seit 500 geben wird. Joseph Beuys 100. Geburtstag war ebenfalls Grund für ein Markenthema.

„Für die Augsburgerinnen und Augsburger und weit darüber hinaus ist die Fuggerei ein besonderer Ort. Diese Sonderbriefmarke ist eine große Geste der Wertschätzung für Augsburg und kommt in unserer Stadt nicht so oft vor“, sagt der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich. Im Sommer hatte er sich an Bundesfinanzminister Olaf Scholz gewandt und für die Auflage einer Sonderbriefmarke geworben. „Ich freue mich, dass mein Einsatz erfolgreich war und der Bundesfinanzminister mein Anliegen unterstützt: Zu 500 Jahren Fuggerei wird es eine Sonderbriefmarke geben.“

Auch Traktorenfreunde werden sich freuen

Nicht nur die Jüngeren werden sich über „Die Heinzelmännchen und die Waldfrau“, „Grimms Märchen – Frau Holle“ und Motive mit historischen Nutzfahrzeugen, diesmal Traktoren, freuen. Sportfreunde dürfen gespannt sein auf die Marke zu 100 Jahre Tanzsportverband sowie auf die Serie „Für den Sport“ mit nicht olympischen Sportarten. Viele beliebte Serien werden fortgeführt: z. B. bei den Plusmarken die Serie „Tag der Briefmarke“ mit dem Fokus auf die bedeutende Internationale Briefmarkenausstellung 2021 in Essen. Die Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ widmet sich „50 Jahre Polizeiruf 110“ und bei den Leuchttürmen erscheint der „Leuchtturm Oberfeuer Tinsdal“. Weitere Marken würdigen das 100 Meter – Radioteleskop Effelsberg in NRW, und 50 Jahre BAföG.