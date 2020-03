Bundesinnenminister verbietet Reichsbürger-Gruppe

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat erstmals eine Vereinigung der sogenannten „Reichsbürger“ verboten. Das teilte der Sprecher des Innenministeriums, Steve Alter, am Donnerstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es handelt sich demnach um den Vereins „Geeinte deutsche Völker und Stämme“.

Bundesinnenministerium, über dts Nachrichtenagentur

Nach Angaben des Sprechers liefen am frühen Donnerstagmorgen in zehn Bundesländern polizeiliche Maßnahmen zur Durchsetzung des Verbots. „Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus werden auch in Krisenzeiten unerbittlich bekämpft“, so Alter.