Bundesinnenministerin Faeser: Keine konkrete Bedrohung für Weihnachtsmärkte

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt vor Einzelpersonen, die radikalisiert sind, sieht aber aktuell keine konkrete Bedrohung durch Anschläge auf deutschen Weihnachtsmärkten.

In der Sendung „RTL Direkt“ am Mittwochabend sagte Faeser: „Derzeit beobachten wir, dass der Konflikt im Nahen Osten im Netz stark radikalisiert wird.“ Und das stellt eine große abstrakte Bedrohung für Einzeltäter dar, die im Internet unterwegs sind und ständig nur ihre kruden Thesen und Gewaltfantasien bestärkt bekommen.

Die SPD-Politikerin betonte auf der Innenministerkonferenz in Berlin, dass wir keine konkreten Gefahren auf Weihnachtsmärkten haben, aber die allgemeine Bedrohungslage so hoch wie lange nicht mehr ist. Aus diesem Grund bleiben die Sicherheitsbehörden wachsam. „Ich bin sicher, dass die Polizei in den Ländern derzeit einen sehr guten Job macht. Auch haben wir viel dazu gelernt nach dem schrecklichen Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Dass vor den Weihnachtsmärkten Absperrungen stehen, dass es teilweise Videoüberwachung gibt und dass die Polizei vor Ort mit viel Personal präsent ist – all diese Maßnahmen könnten den Besuchern ein sicheres Gefühl vermitteln“, erklärte Faeser.