Die Bundesregierung hat die weitgehende Abschaffung des bisherigen Bürgergeld-Systems beschlossen. Der Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium wurde am Mittwoch in der letzten regulären Kabinettssitzung des Jahres auf den Weg gebracht. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
Bundeskabinett bringt Bürgergeldreform auf den Weg
