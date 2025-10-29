Newsletter
Politik & Wirtschaft
Bundeskabinett macht Weg für Mindestlohnerhöhung frei

DTS Nachrichtenagentur
Die Bundesregierung hat den Weg für die geplante Erhöhung des Mindestlohns freigemacht.

Reinigungskraft in einer U-Bahn-Station (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin, dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen soll. Ein Jahr darauf folgt eine weitere Erhöhung auf 14,60 Euro. Derzeit liegt der Mindestlohn noch bei 12,82 Euro.

Hintergrund des Beschlusses ist die einstimmige Empfehlung der Mindestlohnkommission, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten sind. Zuvor hatte es großen politischen Druck für eine Anhebung auf 15 Euro gegeben. Letztendlich gab sich vor allem die SPD aber mit dem geringeren Schritt zufrieden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

