Montag, Dezember 22, 2025
Politik & Wirtschaft
Bundeskanzler wichtelt zu Weihnachten – und will Ruhe

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schenkt zu Weihnachten nicht mehr allen Familienmitgliedern etwas. Im Hause Merz werde “gewichtelt”, erfuhr die dts Nachrichtenagentur am Montag aus gut informierten Kreisen.

Bundeskanzler Wichtelt Zu Weihnachten - Und Will Ruhe
Friedrich Merz vor einem Weihnachtsbaum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Kanzler plant demnach, “ruhige Tage im Sauerland” zu verbringen. Wohl auch deswegen wurde die Neujahrsansprache bereits am letzten Freitag aufgezeichnet – und damit mehr als zehn Tage vor der Ausstrahlung und sogar vor der Weihnachtsansprache des Bundespräsidentin, die am Montag produziert wird.

Offensichtlich hat Merz tatsächlich vor, ein Paar Tage Auszeit vom Politikgeschäft zu nehmen. Ob das gelingt, dürfte auch von der Weltlage abhängig sein, zur Not will der Kanzler zum Telefonhörer greifen. Er habe über die Feiertage ohnehin vor, mit Freunden und Mitarbeitern zu telefonieren. Theoretisch sei der Kanzler “natürlich immer im Einsatz”, hieß es.

