Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundeskanzleramt will Schröder-Akten sichten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Bundeskanzleramt will in den kommenden Wochen den Aktenbestand sichten, den Altbundeskanzler Gerhard Schröder bei Auflösung seines Kanzlerbüros im Bundestag im Juni 2025 der Friedrich-Ebert-Stiftung übergeben ließ.

Gerhard Schröder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Eine Einsichtnahme des Bundeskanzleramtes bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist im ersten Quartal 2026 vorgesehen”, sagte ein Regierungssprecher dem Nachrichtenportal T-Online. Das Kanzleramt will demnach prüfen, ob sich amtliche Dokumente darunter befinden, die dem Bundesarchiv anzubieten sind.

Einer Aufforderung, 178 konkrete Akten zu übergeben, war Schröders Büro bis zur Auflösung rund drei Jahre lang nicht gefolgt. Mit der Übergabe der Akten an die Stiftung ignorierte der Altkanzler auch jahrelange Bitten des Bundesarchivs, wie aus Schriftwechseln des Archivs mit Schröder hervorgeht, aus dem T-Online zitiert. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung unterliegt die Nutzung der Dokumente durch Forscher und Journalisten einem Zustimmungsvorbehalt Schröders.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
FC Augsburg

Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

0
Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

0
Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die...

Neueste Artikel