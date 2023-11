Bundesliga: Bochum gewinnt gegen Darmstadt

Zum Auftakt des 10. Spieltags der 1. Bundesliga hat der VfL Bochum gegen den SV Darmstadt 98 2:1 gewonnen. Darmstadt fällt damit auf Platz 15 zurück, während Bochum auf den 13. Rang vorrückt. Letztere dominierten die Partie über weite Strecken.

Anthony Losilla (VfL Bochum) (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Darmstadt wirkte dagegen bisweilen ideenlos. Takuma Asano traf in der 25. Minute für Bochum. Nachdem Fabian Nürnberger in der 43. Minute ausglich, brachte Asano Bochum in der 54. Minute erneut in Führung.