Samstag, Oktober 25, 2025
Bundesliga: BVB bezwingt Köln kurz vor Schluss

DTS Nachrichtenagentur
Borussia Dortmund hat am achten Spieltag der Bundesliga einen späten 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln eingefahren. Maximilian Beier erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Gastgeber.

Maximilian Beier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Partie im Signal Iduna Park entwickelte sich am Samstagabend zu einem zähen Kampfspiel, in dem beide Mannschaften lange Zeit ohne Torerfolg blieben. Die Dortmunder kontrollierten zwar weitgehend das Geschehen und verbuchten am Ende 25 Torschüsse gegenüber nur fünf der Gäste, doch die Kölner Defensive um Torhüter Marvin Schwäbe wehrte sich lange erfolgreich.

Besonders in der ersten Halbzeit zeigte der Aufsteiger eine couragierte Leistung. Said El Mala vergab bereits in der 19. Minute die größte Chance der Rheinländer. Auf der Gegenseite scheiterte Karim Adeyemi in aussichtsreicher Position an Schwäbe (34. Minute).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck merklich. Serhou Guirassy hatte in der 53. Minute eine Topchance, doch erneut parierte Schwäbe glänzend. Der FC-Keeper rettete sein Team mehrfach vor dem Rückstand und schien das 0:0 über die Zeit zu bringen.

Dramatisch wurde es kurz vor Schluss, als Timo Hübers nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Guirassy mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden musste. Da Trainer Lukas Kwasniok bereits alle Wechsel vollzogen hatte, musste Köln die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

In der turbulenten Nachspielzeit schlug dann doch noch die Qualität der Schwarz-Gelben durch: Beier vollendete und bescherte dem BVB drei wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze. Dortmund rückt damit auf Platz drei vor, während Köln auf den achten Rang zurückfällt.

Neueste Artikel