Sonntag, November 2, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesliga: Hoffenheim dreht Partie und verschärft Wolfsburgs Krise

Von DTS Nachrichtenagentur

Die TSG Hoffenheim hat zum Abschluss des 9. Bundesliga-Spieltags beim VfL Wolfsburg mit 3:2 gewonnen.

Bundesliga: Hoffenheim Dreht Partie Und Verschärft Wolfsburgs KriseMohamed Amoura (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für Wolfsburg durch Mohammed Amoura, der in der 14. Minute nach einem Zuspiel von Mattias Svanberg traf. Hoffenheim glich in der 31. Minute durch Wouter Burger aus, der eine Flanke von Vladimir Coufal nutzte.

In der zweiten Halbzeit drehte Hoffenheim das Spiel, als Grischa Prömel in der 50. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Andrej Kramaric traf. Wolfsburg kam durch Amoura in der 56. Minute noch einmal zum Ausgleich, bevor Burger in der 62. Minute erneut für Hoffenheim traf.

Der Sieg bringt Hoffenheim auf den sechsten Tabellenplatz, während Wolfsburg weiterhin in der Krise steckt. Am kommenden Freitag geht es für die Wölfe schon in Bremen weiter. Hoffenheim empfängt tags darauf RB Leipzig.

