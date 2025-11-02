Bundesliga: Köln gewinnt Aufsteiger-Duell gegen HSV

Im ersten Sonntagsspiel des neunten Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln 4:1 gegen den Hamburger SV gewonnen.

Marvin Schwäbe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Geißböcke konnten in der 25. Minute durch einen Treffer von Ragnar Ache in Führung gehen. Der HSV versuchte im Anschluss, sich gegen die druckvolle Spielweise der Kölner zu behaupten, hatte jedoch Schwierigkeiten, die Defensive der Gastgeber zu durchbrechen.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Florian Kainz in der 48. Minute mit einem Freistoß auf 2:0 für die Hausherren. Der HSV zeigte sich aber kämpferisch und konnte durch Fábio Vieira in der 50. Minute auf 2:1 verkürzen. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten und einiger strittiger Situationen, die erst per Videobeweis geklärt wurden, blieb es beim Sieg für die Kölner.

Diese profitierten in der Schlussphase auch davon, dass die Hamburger wegen Gelb-Rot für Immanuel Pherai ab der 79. Minute in Unterzahl spielen mussten. Pherai war erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden – er sammelte in Rekordgeschwindigkeit zwei Verwarnungen, die zu seinem Platzverweis führten. Wegen Meckerns sah in der 83. Minute dann auch Vieira Gelb-Rot, sodass die Gäste nur noch mit neun Mann auf dem Platz standen, was für den Ausgleich offensichtlich zu wenig war. Said El Mala (94. Minute) und Jakub Kaminski (99. Minute) sorgten schließlich für den deutlichen Endstand.

In der Tabelle rücken die Kölner auf den siebten Platz vor, während die Hamburger auf dem 13. Rang bleiben. Für die Kölner geht es am Samstagabend in Mönchengladbach weiter, der HSV ist am Samstagnachmittag zu Hause gegen Borussia Dortmund gefordert.