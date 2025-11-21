Newsletter
Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden

Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Auftakt des 11. Spieltags der Bundesliga hat Mainz hat gegen Hoffenheim ein 1:1 erreicht, nachdem Danny da Costa in der 76. Minute den Rückstand durch ein Eigentor von Andreas Hanche-Olsen aus der 9. Minute ausgeglichen hat.

Bundesliga: Mainz Und Hoffenheim Trennen Sich UnentschiedenDanny da Costa (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Beide Teams lieferten sich in der Mewa Arena ein intensives Duell, in dem Hoffenheim die Anfangsphase klar dominierte. Der frühe Treffer resultierte aus einer unglücklichen Aktion: Hanche-Olsen lenkte eine Flanke zentral vor dem Strafraum per Kopf ins eigene Tor und brachte die Gäste damit in Führung (9. Minute).

Nach der Pause steigerte sich Mainz deutlich, erhöhte das Tempo und zwang Hoffenheim tiefer in die eigene Hälfte. Die Gastgeber kamen mehrfach gefährlich zum Abschluss, vergaben jedoch aussichtsreiche Chancen. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich nach einer Ecke: Nach mehreren verunglückten Klärungsversuchen landete der Ball bei da Costa, der aus kurzer Distanz vollstreckte (76.).

In der Schlussphase musste Mainz in Unterzahl auskommen, weil Dominik Kohr nach VAR-Intervention aufgrund eines harten Einsteigens gegen Moerstedt die Rote Karte sah (88.). Hoffenheim versuchte danach, die numerische Überzahl zu nutzen, kam aber trotz einzelner Abschlüsse nicht mehr zum Sieg. Mainz verteidigte den Punkt leidenschaftlich und setzte durch Konter noch vereinzelte Akzente. Am Ende blieb es bei einer gerechten Punkteteilung zwischen zwei Mannschaften, die jeweils starke Phasen hatten, aber ihre Chancen nicht konsequent genug nutzten.

