Am Samstag, 01.10.2022, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Großeinsatz in der Memminger Eissporthalle. Bei dem Spiel in der Fraueneishockey-Bundesliga zwischen dem ECDC Memmingen Indians und dem EC Bergkamener Bären klagten mehrere Spielerinnen beider Mannschaften im Laufe des zweiten Drittels über Atemprobleme und Schwindelgefühle.

Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen und das Stadion geräumt. Durch die Feuerwehr Memmingen konnte im Anschluss Kohlenstoffmonoxid in der Atemluft auf der Eisfläche, sowie auf den Zuschauerrängen nachgewiesen werden. Die Ursache für das freigesetzte Kohlenstoffmonoxid ist bislang noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, jedoch wird von einem Defekt am Verbrennungsmotor an einer der Eismaschinen ausgegangen. Ein Gasleck in der Eishalle konnte durch die Feuerwehr Memmingen ausgeschlossen werden. Es waren mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort. Neben Rettungsdienst und Polizei waren die Feuerwehr Memmingen und das THW Memmingen im Einsatz.

Durch das austretende Kohlenstoffmonoxid wurden nach aktuellem Stand 46 Personen verletzt und in naheliegenden Krankenhäusern behandelt. Weitere geschädigte Besucher, welche bislang noch nicht durch die Polizei als verletzt registriert wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Memmingen unter der 08331/100-0 zu melden.