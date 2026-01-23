Bundesliga: St. Pauli und HSV trennen sich torlos

Das Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV ist am Freitagabend im Millerntor-Stadion torlos 0:0 geendet.

Danel Sinani (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einer von Beginn an intensiven, aber chancenarmen Partie neutralisierten sich am 19. Bundesliga-Spieltag beide Mannschaften über weite Strecken. Der HSV hatte im ersten Durchgang etwas mehr Ballbesitz, kam gegen die kompakt stehende Defensive der Kiezkicker jedoch kaum zu klaren Abschlüssen. St. Pauli blieb offensiv ebenfalls harmlos, sodass sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung leicht an Fahrt auf. Die Gastgeber wirkten nun mutiger und kamen durch Distanzschüsse von Arkadiusz Pyrka sowie einen Volley von Danel Sinani zu ihren besten Möglichkeiten, doch HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes parierte jeweils sicher. Auf der Gegenseite sorgten Standardsituationen für etwas Gefahr, unter anderem per Kopf durch Luka Vuskovic, ohne dass der Ball den Weg ins Tor fand.

Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer. Damit blieb es bei einem leistungsgerechten Remis ohne Tore.