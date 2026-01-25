type here...
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesliga: VfB Stuttgart siegt souverän gegen Mönchengladbach

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der VfB Stuttgart hat sich am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem klaren 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.

Joe Scally (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der 74. Minute setzte Deniz Undav für Stuttgart den Schlusspunkt. Zuvor hatte ein Eigentor von Joe Scally in der 68. Minute den Vorsprung der Stuttgarter auf 2:0 erhöht. Jamie Leweling hatte bereits in der 30. Minute das erste Tor für die Schwaben erzielt.

Das Spiel begann mit einer vergebenen Großchance für Mönchengladbach, als Alexander Nübel einen Handelfmeter von Tabakovic parierte. Stuttgart dominierte das Spielgeschehen und ließ den Gladbachern kaum Raum für gefährliche Angriffe. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten konnte Mönchengladbach keine entscheidenden Akzente setzen, während Stuttgart die Partie kontrollierte und den Vorsprung souverän verwaltete.

Der VfB Stuttgart bleibt damit in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs und untermauert seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz. Borussia Mönchengladbach hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
FC Augsburg

Historischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
Polizei & Co

Polizei entdeckt illegale Glücksspielrunde in Lechhausen: 19 Personen festgenommen, Einsatzkräfte sichern Bargeld und Wertgegenstände

0
Augsburg - In der Nacht vom 14. auf den...
Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...

Neueste Artikel