Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesliga: Wildes Remis zwischen Augsburg und Freiburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Augsburg und der SC Freiburg haben sich in einem spannenden Bundesliga-Spiel am 18. Spieltag mit 2:2 getrennt.

Igor Matanovic , via dts Nachrichtenagentur

In der zweiten Halbzeit ging Augsburg zunächst durch Tore von Alexis Claude-Maurice und Elvis Rexhbeçaj in Führung. Doch Freiburg antwortete schnell und glich durch Yuito Suzuki und Igor Matanović aus.

Das Spiel begann ohne große Höhepunkte, und die erste Halbzeit endete torlos. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, klare Chancen zu kreieren, wobei Augsburg in der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas mehr Druck ausübte. In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf, als Claude-Maurice Augsburg in der 47. Minute in Führung brachte. Nur zwei Minuten später erhöhte Rexhbeçaj auf 2:0.

Freiburg ließ sich jedoch nicht entmutigen und kam durch Suzuki in der 60. Minute zum Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten später erzielte Matanović den Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Unentschieden.

Neueste Artikel