Bundesnetzagentur hält Versorgung von Wärmepumpen für möglich

Die Bundesnetzagentur ist nach eigenen Angaben „zuversichtlich, dass die örtlichen Stromnetze schon bald überall in der Lage sind, die Wärmewende zu ermöglichen“. Der Regulierungsvorschlag der Behörde ermögliche es „jedem“, eine Wärmepumpe anzuschließen, schrieb Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller am Montag auf Twitter. „Eingriffe dürften nur in Ausnahmefällen notwendig werden.“

Bundesnetzagentur, über dts Nachrichtenagentur

In einem solchen Fall seien die Netzbetreiber zur Beseitigung von Engpässen verpflichtet, so Müller.