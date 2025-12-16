Bundespolizei fasst Gepäckdiebe im Münchner Hauptbahnhof nach Videoauswertung

Am Sonntag, den 14. Dezember, gelang es der Bundespolizei am Hauptbahnhof München, zwei gesuchte Gepäckdiebe dank Videoüberwachung und Hartnäckigkeit bei der Täterrecherche festzunehmen. Den beiden Beschuldigten werden vorerst drei Diebstähle in der Vorweihnachtszeit zur Last gelegt, bei denen ein Schaden von insgesamt 5.150 Euro entstand.

Ermittlungserfolge durch Videoaufnahmen

Bereits am 7. Dezember ereignete sich ein Gepäckdiebstahl in einem abfahrbereiten ICE im Münchner Hauptbahnhof. Nach Auswertung der Videoaufnahmen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die beiden bulgarischen Staatsangehörigen wurden am folgenden Sonntag um 9 Uhr vorläufig festgenommen, nachdem sie auf Videoaufnahmen im Hauptbahnhof identifiziert wurden. In beiden Fällen waren sie mit Koffern an den ICE-Bahnsteigen unterwegs und gaben sich als Reisende aus.

Beobachtung am Bahnsteig führte zur Festnahme

Das Diebespärchen, bestehend aus einer 52-jährigen Frau und einem 65-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde am Sonntagmorgen erneut von Zivil- und Observierungskräften der Bundespolizei gesichtet. Am Gleis 23 bestiegen sie einen ICE, legten ihre Koffer in die Gepäckablage und inspizierten das Gepäck anderer Reisender, ohne jedoch einen Diebstahl zu begehen. Die beiden Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und DNA-Proben wurden entnommen. Weitere Ermittlungen ordneten den Verdächtigen zwei zusätzliche Diebstähle am 5. und 10. Dezember am ICE und den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs München zu.

Bundespolizei setzt Ermittlungen fort

Es wird angenommen, dass das Pärchen für weitere Diebstähle, möglicherweise nicht nur in München, verantwortlich sein könnte. Daher werden nun auch Videoaufnahmen anderer Bahnhöfe hinsichtlich ihrer Aktivitäten überprüft. Nach Abschluss aller polizeilichen und strafprozessualen Maßnahmen wurden beide Verdächtige, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft München I, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei mahnt Reisende, ihr Gepäck, insbesondere beim Zu- oder Umsteigen, stets im Auge zu behalten und sicher zu verstauen.