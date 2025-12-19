Newsletter
Sonntag, Dezember 21, 2025
10.2 C
London
type here...
Subscribe
Bundespolizei fasst gesuchten Rumänen bei Grenzkontrolle auf der A93, Haft bis nach Ostern erwartet
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundespolizei fasst gesuchten Rumänen bei Grenzkontrolle auf der A93, Haft bis nach Ostern erwartet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Donnerstag, dem 18. Dezember, hat die Bundespolizei bei einer Grenzkontrolle auf der A93 nahe Kiefersfelden einen gesuchten Rumänen festgenommen. Der Mann wird voraussichtlich an Weihnachten und Ostern im Gefängnis verbringen müssen. Der lange Haftaufenthalt ist auf seine begangenen Vergehen und die damit verbundenen Strafbefehle zurückzuführen.

Haftbefehle wegen offener Justizschulden

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 48-jährigen rumänischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hanau vorlagen. Diese resultieren aus seinen seit Jahren offenen Justizschulden. Im September 2023 hatte das Amtsgericht Gelnhausen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Geldstrafe von 3.750 Euro verhängt. Bereits im August 2021 war er wegen Subventionsbetrugs ebenfalls vom Amtsgericht Gelnhausen verurteilt worden. Da er dieser Strafe nur teilweise nachgekommen ist, sind noch 750 Euro zu zahlen.

Ersatzfreiheitsstrafe in Bernau

Bei seiner Rückkehr in die Bundesrepublik konnte der Mann die insgesamt geforderten 4.500 Euro nicht bezahlen, sodass eine Ersatzfreiheitsstrafe von 125 Tagen infrage kommt. Die Beamten der Bundespolizei brachten ihn am Freitagmorgen in die Justizvollzugsanstalt Bernau. Dort wird er sich voraussichtlich bis etwa zwei Wochen nach Ostern aufhalten müssen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Augsburg Stadt

“Es hat einen bitteren Beigeschmack” | Die Stimmen zum 0:0 des FC Augsburg gegen Bremen

0
Im letzten Spiel des Jahres musste der FC Augsburg...
Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Versuchter Einbruch in Aichach: Unbekannter schlägt Hausbewohner und flüchtet

0
Die Polizei bittet nach einem nächtlichen Vorfall in der Auenstraße um Hinweise aus der Bevölkerung.

Neueste Artikel