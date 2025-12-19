Bundespolizei fasst gesuchten Rumänen bei Grenzkontrolle auf der A93, Haft bis nach Ostern erwartet

In der Nacht auf Donnerstag, dem 18. Dezember, hat die Bundespolizei bei einer Grenzkontrolle auf der A93 nahe Kiefersfelden einen gesuchten Rumänen festgenommen. Der Mann wird voraussichtlich an Weihnachten und Ostern im Gefängnis verbringen müssen. Der lange Haftaufenthalt ist auf seine begangenen Vergehen und die damit verbundenen Strafbefehle zurückzuführen.

Haftbefehle wegen offener Justizschulden

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 48-jährigen rumänischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hanau vorlagen. Diese resultieren aus seinen seit Jahren offenen Justizschulden. Im September 2023 hatte das Amtsgericht Gelnhausen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Geldstrafe von 3.750 Euro verhängt. Bereits im August 2021 war er wegen Subventionsbetrugs ebenfalls vom Amtsgericht Gelnhausen verurteilt worden. Da er dieser Strafe nur teilweise nachgekommen ist, sind noch 750 Euro zu zahlen.

Ersatzfreiheitsstrafe in Bernau

Bei seiner Rückkehr in die Bundesrepublik konnte der Mann die insgesamt geforderten 4.500 Euro nicht bezahlen, sodass eine Ersatzfreiheitsstrafe von 125 Tagen infrage kommt. Die Beamten der Bundespolizei brachten ihn am Freitagmorgen in die Justizvollzugsanstalt Bernau. Dort wird er sich voraussichtlich bis etwa zwei Wochen nach Ostern aufhalten müssen.