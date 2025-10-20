Bundespolizei fasst mutmaßlichen Geldfälscher auf der B2 bei Mittenwald

Am Montag, den 20. Oktober, hat die Bundespolizei nahe Mittenwald auf der B2 einen verdächtigen Geldfälscher festgenommen. Der Mann wird beschuldigt, im vergangenen Sommer in Oberbayern gefälschte 50-Euro-Scheine in Umlauf gebracht zu haben.

Fahndungserfolg bei Grenzkontrolle

Während einer grenzpolizeilichen Kontrolle eines italienischen Reisebusses identifizierten die Beamten einen Reisenden, der von der Münchner Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Der 34-jährige kosovarische Staatsbürger soll mehrfach Falschgeldgeschäfte getätigt und dadurch seinen Opfern finanziellen Schaden zugefügt haben. Er hatte sich, ohne in Deutschland gemeldet zu sein oder hier über eine Unterkunft zu verfügen, ins Ausland abgesetzt.

Untersuchungshaft in München

Aufgrund der Fluchtgefahr hatte das Amtsgericht München einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen. Die Bundespolizei in Garmisch-Partenkirchen konnte den Haftbefehl vollstrecken, als er aus Italien kommend mit dem Bus in Deutschland einreiste. Nach seiner Festnahme wurde er beim Münchner Amtsgericht vorgeführt und anschließend in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim in Untersuchungshaft genommen.