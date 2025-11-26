Bundespolizei Freilassing schiebt vier Moldauer nach unerlaubter Einreise ab

Einsatzkräfte der Bundespolizei Freilassing haben am Dienstag, den 25. November, vier moldauische Staatsangehörige nach ihrer unerlaubten Einreise und ihrem Aufenthalt in Deutschland in ihr Herkunftsland abgeschoben.

Kontrolle auf der A94: Moldauer überschreiten Aufenthaltsdauer

Am Sonntag, den 23. November, führten Beamte der Bundespolizei auf der A94 eine Kontrolle eines litauischen Fahrzeugs mit sechs Insassen durch. Der Fahrer, ein 31-jähriger Rumäne, wies sich ordnungsgemäß mit einem gültigen rumänischen Reisepass aus. Bei der Prüfung der Reisepässe von vier Moldauern stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei drei von ihnen der visumsfreie Aufenthaltszeitraum überschritten war. Die Bundespolizeiinspektion Freilassing leitete die Abschiebung der drei Moldauer für den 25. November ein. Der rumänische Fahrer, der unter Verdacht des Einschleusens steht, durfte nach Bearbeitung seiner Personalien weiterreisen.

Moldauer mit gefälschtem Pass am Montag kontrolliert

Auch ein 20-jähriger moldauischer Staatsangehöriger wurde am Montag, den 24. November, auf der A94 in einem Auto mit rumänischer Zulassung kontrolliert. In seinem Reisepass fehlten Seiten mit Ein- und Ausreisestempeln, was den Verdacht auf Veränderung von amtlichen Ausweisen sowie unerlaubte Einreise und Aufenthalt begründete. Seine Abschiebung sollte zusammen mit den drei anderen Moldauern erfolgen. Um die Maßnahme zu gewährleisten, wurde vorsorglich ein Haftplatz reserviert. Dank der schnellen Arbeit der Polizei konnte die Abschiebung ohne Haft vollzogen werden.

Erfolgreiche Abschiebung nach Moldau

Am Dienstagabend, den 25. November, wurden die vier Moldauer schließlich erfolgreich per Flugzeug in die Republik Moldau abgeschoben.