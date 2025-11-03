Bundespolizei Freilassing stoppt 53 unerlaubte Einreisen und vollstreckt Haft während Kontrollwochenende auf A8

Freilassing (ots) – Das vergangene Wochenende (31. Oktober – 2. November) war für die Beamten der Bundespolizeiinspektion Freilassing besonders ereignisreich. Insgesamt wurden 53 unerlaubte Einreisen, 2 Schleusungen und 23 weitere Straftaten registriert. Zudem verzeichneten die Fahnder 56 Fahndungstreffer.

Festnahme einer gesuchten Straftäterin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei die Insassen eines Reisebusses an der Kontrollstelle auf der A8. Dabei stellte sich heraus, dass eine 21-jährige ungarische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Passau gesucht wird. Die junge Frau war 2022 zu einer Jugendstrafe von 3,5 Jahren verurteilt worden. Nach einem erfolglosen Einreiseversuch wurde sie festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Notbremsung sorgt für Bahnstörung

Für Aufregung im Bahnbetrieb sorgte ein 39-jähriger Kosovare am Sonntagmorgen, der in einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug die Notbremse betätigte. Der Grund: Sein Bruder hatte den Zug verlassen, nachdem er den Ausstieg in Rosenheim verpasst hatte. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen.

Wiederholte Einreiseversuche verhindern

Zehn staatenlose Personen forderten die Beamten ebenfalls heraus, als sie am Sonntag gegen 5.30 Uhr versuchten, ohne gültige Dokumente in das Bundesgebiet einzureisen. Nach der Einreiseverweigerung wurden sie nach Österreich zurückgewiesen. Nur wenige Stunden später wagten die Personen erneut den Versuch, nach Deutschland einzureisen, wurden jedoch erneut gestoppt und zurückgewiesen.

Am Sonntagabend kontrollierten die Bundespolizisten in einem Zug einen 48-jährigen Bulgaren, der wegen schwerem Diebstahl von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wird. Nach seiner Abschiebung im Juli 2025 wurde ihm die Einreise und Freizügigkeit aberkannt und er erneut nach Österreich zurückgewiesen.

Zu den insgesamt 23 weiteren Straftaten, die die Polizei am Wochenende bearbeitete, gehörten Verstöße gegen das Waffengesetz, Betäubungsmitteldelikte und Verkehrsdelikte.