Bundespolizei Freilassing weist drei Personen nach unerlaubter Einreise in Herkunftsländer zurück

Am Donnerstag, den 18. Dezember, hat die Bundespolizei in Freilassing zwei Personen in ihr Herkunftsland zurückgewiesen. Eine weitere Person wurde in eine Abschiebehafteinrichtung gebracht.

Kontrolle auf der A8: Jordanische Staatsangehörige in Abschiebehaft

Am Mittwoch, den 17. Dezember, wurde bei einer Kontrolle auf der A8 eine 25-jährige jordanische Staatsbürgerin in einem Reisebus überprüft. Sie legte lediglich eine jordanische Identitätskarte vor. Eine Überprüfung ergab ein bereits vorliegendes Einreise- und Aufenthaltsverbot, das durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bayreuth nach einer Abschiebung nach Kroatien erlassen wurde. Aufgrund des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise wurde die Frau zur Dienststelle der Bundespolizei Freilassing gebracht und später nach Österreich zurückgewiesen.

Wenige Stunden später wurde sie erneut in einem grenzüberschreitenden Zug am Bahnhof Freilassing angetroffen. Da die vorangegangenen Maßnahmen keine Wirkung zeigten, wurde eine Zurückweisung nach Jordanien vorbereitet. Am Donnerstag wurde die Frau einem Richter vorgeführt und anschließend in eine Abschiebehaft gebracht, wo sie auf ihre Abschiebung wartet.

Türkische Staatsangehörige ohne gültige Dokumente

Am selben Tag kontrollierte die Bundespolizei einen 19-jährigen türkischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Einreisezug am Bahnhof Freilassing. Er konnte zunächst keine Ausweisdokumente vorlegen. Bei der Durchsuchung wurden ein türkischer Führerschein und eine Identitätskarte in seiner Socke gefunden.

Ebenfalls überprüft wurde ein 26-jähriger Türke in einem Einreisezug, der zwar einen gültigen Reisepass, jedoch kein Visum oder Aufenthaltstitel besaß. Beide Männer wurden zur Dienststelle in Freilassing gebracht.

Rückführung in die Türkei durchgeführt

Bereits am Folgetag, dem 18. Dezember, konnten die beiden türkischen Staatsangehörigen über den Flughafen München zurück in die Türkei geflogen werden.