“Bundespolizei Hof entdeckt Drogen und Waffen bei Kontrolle am Bahnhof”

Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Hof am späten Samstagabend beschlagnahmte die Bundespolizei zahlreiche verbotene Gegenstände.

Kontrolle in der Nacht

Gegen Mitternacht wurden zwei junge Männer aus Thüringen im Alter von 17 und 19 Jahren von Einsatzkräften der Bundespolizei auf einem Bahngleis überprüft. Während dieser Kontrolle entdeckten die Beamten bei den beiden Deutschen diverse illegale Gegenstände.

Beschlagnahmung illegaler Substanzen

Die Polizisten stellten insgesamt über 30 Ecstasy-Tabletten, mehrere Gramm Cannabis- und Haschischprodukte, illegale Pyrotechnik, verschiedene Schlagringe sowie ein Butterflymesser sicher. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Kontrollen geplant

Die beiden Männer sehen sich nun mehreren Strafverfahren gegenüber, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. In den nächsten Tagen bis Silvester plant die Polizei verstärkte Kontrollen, um illegaler Pyrotechnik entgegenzuwirken. Der Umgang mit Feuerwerk, das aus dem Ausland stammt und nicht zugelassen ist, ist nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar.