November 23, 2025
Bundespolizei München: Haftbefehle vollstreckt, Beziehungsstreit und Fahrscheinloser sorgen für Einsätze am Wochenende
Bundespolizei München
Von Alfred Ingerl

Am Freitag und Samstag (21. und 22. November) war die Bundespolizei in München stark gefordert. Zwischen der Vollstreckung zweier Haftbefehle, einem handfesten Beziehungsstreit und einem aggressiven Schwarzfahrer hatten die Beamten alle Hände voll zu tun.

Vollstreckung von Haftbefehlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte ein routinemäßiger Datenabgleich am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz zur Verhaftung eines 64-jährigen Polen. Dieser war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt worden, die er nicht bezahlt hatte. Da der Mann, der mit 0,42 Promille Alkohol erwischt wurde, die Summe nicht aufbringen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen antreten.

An einem anderen Schauplatz, am Ausgang Bayerstraße im Hauptbahnhof, wurde am Samstagmorgen ein 41-jähriger Rumäne verhaftet. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung war er zu einer Geldstrafe von 2.250 Euro verurteilt worden. Mit 2,66 Promille Alkohol im Blut konnte er die geforderte Summe nicht zahlen und wurde daher für 75 Tage in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Aggressive Schwarzfahrt und Widerstand

Ein weiteres Ereignis am Samstagmorgen beschäftigte die Beamten: Ein 57-jähriger Deutscher reiste mit einem abgelaufenen Fahrschein im Zug RB 16 zum Hauptbahnhof München. Bei seiner Weigerung, den Zug zu verlassen, griff die Bundespolizei ein. Im Zuge der Auseinandersetzung beschimpfte der Fahrgast die Beamten und leistete Widerstand. Auf der Wache behauptete er zunächst, ihm sei Geld gestohlen worden, widerrief dies jedoch umgehend. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrugsversuch und Erschleichen von Leistungen ermittelt.

Beziehungsstreit am Bahnhof

Der Samstagabend endete für die Polizei mit einem Beziehungsstreit am Bahnhof Allach. Eine 16-jährige Jugendliche aus der Au und ein 19-jähriger Neuhausener gerieten nach einem gemeinsamen Abend mit Freunden in Streit. Bei der verbalen Auseinandersetzung kam es zu körperlichen Übergriffen. Eingreifende Freunde trennten das streitende Paar und informierten die Polizei. Beide Beteiligten waren leicht alkoholisiert. Die 16-Jährige wurde einer erziehungsbevollmächtigten Person ihrer Wohngruppe übergeben.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

