Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Bundespolizei München rettet verletzte Taube am Hauptbahnhof vor Zug
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundespolizei München rettet verletzte Taube am Hauptbahnhof vor Zug

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München – Am Mittwochnachmittag (26. November) zeigte die Bundespolizei schnelle und entschlossene Einsatzbereitschaft, als eine verletzte Taube vor einem einfahrenden Zug am Münchner Hauptbahnhof gerettet wurde. Die Beamten handelten prompt dank der Mithilfe einer aufmerksamen Bürgerin, wodurch das Tier sicher an die Taubenschutzbeauftragte übergeben werden konnte.

Taubenrettung am Gleis 31

Gegen 16 Uhr wandte sich eine besorgte Bürgerin an eine Streife der Bundespolizei am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Sie berichtete von einer Taube mit gebrochenem Flügel, die sich gefährlich nahe an einem einfahrenden Zug auf Gleis 31 befand. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg, um die Taube zu finden und die Situation zu entschärfen.

Schnelles Eingreifen der Beamten

Etwa 50 Meter vor dem Prellbock entdeckten die Polizisten die verletzte Taube. Umgehend wurde das Gleis gesichert, damit kein Zug einfuhr. Ein Beamter hob das Tier behutsam auf und übergab es an die zuvor benachrichtigte Taubenschutzbeauftragte.

Dank an die aufmerksame Bürgerin

Dank der schnellen Reaktion der Beamten konnte die Taube gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Die Bundespolizei sprach der hilfsbereiten Bürgerin ihren Dank aus und betonte die Bedeutung von Sorgfalt und Umsicht bei solchen Vorfällen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...

Neueste Artikel