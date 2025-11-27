Bundespolizei München rettet verletzte Taube am Hauptbahnhof vor Zug

München – Am Mittwochnachmittag (26. November) zeigte die Bundespolizei schnelle und entschlossene Einsatzbereitschaft, als eine verletzte Taube vor einem einfahrenden Zug am Münchner Hauptbahnhof gerettet wurde. Die Beamten handelten prompt dank der Mithilfe einer aufmerksamen Bürgerin, wodurch das Tier sicher an die Taubenschutzbeauftragte übergeben werden konnte.

Taubenrettung am Gleis 31

Gegen 16 Uhr wandte sich eine besorgte Bürgerin an eine Streife der Bundespolizei am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Sie berichtete von einer Taube mit gebrochenem Flügel, die sich gefährlich nahe an einem einfahrenden Zug auf Gleis 31 befand. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg, um die Taube zu finden und die Situation zu entschärfen.

Schnelles Eingreifen der Beamten

Etwa 50 Meter vor dem Prellbock entdeckten die Polizisten die verletzte Taube. Umgehend wurde das Gleis gesichert, damit kein Zug einfuhr. Ein Beamter hob das Tier behutsam auf und übergab es an die zuvor benachrichtigte Taubenschutzbeauftragte.

Dank an die aufmerksame Bürgerin

Dank der schnellen Reaktion der Beamten konnte die Taube gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Die Bundespolizei sprach der hilfsbereiten Bürgerin ihren Dank aus und betonte die Bedeutung von Sorgfalt und Umsicht bei solchen Vorfällen.