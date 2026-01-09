Newsletter
Bundespolizei rettet zwei Schwäne aus Gleisbereich in Lindau: Ein Tier leicht verletzt zu Tierarzt gebracht
Bundespolizei München
Am Freitag, den 2. Januar, retteten Bundespolizisten zwei Schwäne, die in gefährlichen Situationen im Bahnhof Lindau-Insel und auf der Thierschbrücke entdeckt wurden. Während ein Schwan nur leicht verletzt war, blieben beide Tiere dank des schnellen Einsatzes der Beamten unverletzt und konnten in Sicherheit gebracht werden.

Rettungseinsatz im Bahnhof Lindau-Insel

Am Freitagnachmittag ging bei der Bundespolizei Lindau ein Hinweis über einen Schwan im Gleisbereich des Bahnhofs Lindau-Insel ein. Als die alarmierte Bundespolizeistreife eintraf, näherte sich gerade ein Zug dem Tier. Der Lokführer reagierte schnell und brachte den Zug rechtzeitig zum Stehen. Die Polizei sperrte die Gleise und rettete das unverletzte Tier. Bereits 20 Minuten später war der Zugverkehr im Bahnhof wieder freigegeben.

Einsatz auf der Thierschbrücke

Wenige Zeit später wurde ein weiterer Schwan im Gleisbereich der Thierschbrücke gemeldet. Laut Zeugenaussagen war das Tier mit einem Zug kollidiert und trug dabei leichte Verletzungen davon. Sofort wurden alle Gleise auf der Thierschbrücke gesperrt. Auch in diesem Fall gelang es der Polizei, den verletzten Schwan zu bergen und zu einem Tierarzt in Lindau zu bringen, wo er versorgt wurde.

Unklarheiten zur Herkunft der Schwäne

Es konnte nicht geklärt werden, ob die beiden Schwäne aus Österreich eingereist waren, da Sprachmittler fehlten, um diese Frage zu beantworten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

