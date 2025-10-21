Bundespolizei Rosenheim fasst irakische Migranten wegen illegaler Einreise und Leistungserschleichung

Die Bundespolizei in Rosenheim hat am Montagnachmittag (20. Oktober) bei einem Stopp eines Fernreisezugs sechs irakische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen. Einer der Männer steht unter Verdacht, die anderen Migranten illegal eingeschleust zu haben. Bei ihm entdeckten die Beamten 6.000 Euro in einer Socke.

Keine gültigen Dokumente

Bei der Kontrolle des aus Italien kommenden Zugs konnte sich keiner der sechs Reisenden ordnungsgemäß ausweisen. Obwohl alle im Besitz von deutschen Aufenthaltserlaubnis-Karten waren, waren diese bereits seit Januar beziehungsweise März ungültig. Die Gruppe gab an, irakische Migranten und miteinander verwandt zu sein. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei hatten sie Deutschland verlassen, um sich in Italien aufzuhalten. Auf ihrer Rückreise nach Deutschland nutzten sie den Zug, allerdings ohne ein Ticket zu kaufen.

Ermittlungen wegen Schleusung

Am Bahnhof in Rosenheim beendete die Bundespolizei die Reise der Iraker und brachte sie zur Dienststelle. Sie wurden wegen Leistungserschleichung und illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Ein Mitglied der Gruppe hatte genügend Geld für die Reise: In seiner rechten Socke fanden die Beamten 6.000 Euro. Der Mann verweigerte Angaben zu den Umständen der Reise, gegen ihn wird nun wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Verbleib der Gruppe unklar

Da die Gruppe zuletzt im Regierungsbezirk Detmold gemeldet war, wurde sie nach den polizeilichen Maßnahmen an die dort zuständige Ausländerbehörde überstellt. Diese wird über den weiteren Verbleib der irakischen Staatsangehörigen entscheiden.