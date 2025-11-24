Bundespolizei Rosenheim verhaftet vier Nigerier wegen illegaler Einreise und mutmaßlicher Schleusung







Am Sonntag, dem 23. November, hat die Bundespolizei am Bahnhof in Rosenheim vier Männer aus Niger festgenommen. Die Verdächtigen waren mit einem Zug von Österreich nach Deutschland eingereist. Bei der Durchsuchung wurden weder die erforderlichen Papiere noch der angeblich mitgeführte Honig gefunden.

Verdacht auf Schleusertätigkeit

Zwei der Männer, im Alter von 27 und 36 Jahren, sind als Asylbewerber in Sachsen-Anhalt registriert. Sie erklärten das Treffen mit ihren Landsleuten, 33 und 36 Jahre alt, die zuvor in Italien registriert waren, mit einer angeblichen Übergabe von Honig. Die Polizei fand jedoch keine Beweise für diesen Transport.

Konsequenzen und Ermittlungen

Die Bundespolizei vermutet, dass die vermeintlichen Honigtransporteure die Migranten abholen sollten, um sie weiter nach Deutschland zu lotsen. Alle vier Personen wurden wegen des Versuches der illegalen Einreise angezeigt. Gegen die zwei mutmaßlichen Schleuser wurde ein Verfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Diese wurden den zuständigen Ausländerbehörden zur Entscheidung über ihren weiteren Verbleib im Land übergeben. Die beiden anderen mussten nach Österreich zurückkehren.