Bundespolizei startet Schwerpunkteinsatz gegen Gewaltkriminalität an Bahnhöfen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundespolizei startet Schwerpunkteinsatz gegen Gewaltkriminalität an Bahnhöfen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München (ots) – Die Bundespolizei plant zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität einen gezielten Einsatz an verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland. Dieser Schwerpunkteinsatz findet vom 14. bis 16. November 2025 statt.

Besuch des Bundesinnenministers am Münchner Hauptbahnhof

Bundesinnenminister Dobrindt wird am Freitagabend, dem 14. November 2025, den Münchner Hauptbahnhof besuchen. Dabei wird er gemeinsam mit Franz-Xaver Vogl, dem Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion München, den Einsatz begutachten. Ein öffentliches Statement des Ministers ist im Anschluss vorgesehen.

Einladung an Medienvertreter

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, das Ereignis zu verfolgen. Treffpunkt ist um 19:30 Uhr an der Ecke Gleis 11 / Querbahnsteig, nahe dem südlichen Eingang des Hauptbahnhofs. Eine Anmeldung bis Donnerstag, den 13. November 2025, unter Angabe der Redaktion per E-Mail an presse.muenchen@polizei.bund.de wird erbeten. Bitte bringen Sie Ihren Presseausweis mit.

Weitere Informationen zum Schwerpunkteinsatz finden Sie unter: Link zum Schwerpunkteinsatz

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

