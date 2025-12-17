Bundespolizei stoppt Fahrzeug am Grenzübergang Hörbranz: Drogenfund und unerlaubte Einreise festgestellt

Am Samstag, den 22. November, führte die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) eine Kontrolle eines Fahrzeugs mit österreichischer Zulassung durch. Im Fahrzeug befanden sich vier Insassen unterschiedlicher Nationalität, von denen einige keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorzeigen konnten. Des Weiteren wurden bei der Kontrolle Betäubungsmittel gefunden.

Verdacht auf Drogenschmuggel

Der 31-jährige kosovarische Fahrer erweckte durch starken Cannabisgeruch bei der Fahrertür sofort die Aufmerksamkeit der Beamten. Während der Kontrolle der Reisedokumente stellte sich heraus, dass der 23-jährige kosovarische Beifahrer und ein 18-jähriger afghanischer Mitfahrer keine gültigen Dokumente zur Einreise nach Deutschland hatten.

Drogenfund im Fahrzeug

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten ein Einhandmesser beim Fahrer sowie 4,4 g Haschisch und Kokainspuren auf seiner Lederjacke. Der Beifahrer führte zwei Grinder mit Marihuanaresten mit. Beim afghanischen Mitfahrer wurden 4 g Haschisch gefunden, und der syrische Mitfahrer trug einen Haschisch-haltigen Ring.

Maßnahmen der Behörden

Da auch ein Drogenwischtest am Fahrzeug Kokainspuren nachwies und der afghanische Mitfahrer an dem Fenster saß, an dem Pulveranhaftungen entdeckt wurden, erfolgte ein positiver Drogenwischtest bei ihm. Ein freiwilliger Urintest des Fahrers zeigte zudem positiven Befund auf Kokain und THC. Nach der Untersuchung durch einen Drogenspürhund konnten trotz Reaktionen auf bestimmte Bereiche keine weiteren Drogen gefunden werden.

Aufgrund der Vergehen wurden alle Insassen nach Österreich zurückgewiesen, das Fahrzeug sichergestellt und die Zulassungsfirma informiert. Es bestehen verschiedene Verdachtsmomente hinsichtlich illegaler Einreise, Drogenvergehen und Schleusung. Auch das Einreiserecht nach Deutschland wurde dem Fahrer und dem syrischen Mitfahrer verweigert.