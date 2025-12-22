Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
Bundespolizei stoppt Schmuggler von illegaler Pyrotechnik aus Tschechien nach Deutschland
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Bundespolizei stoppt Schmuggler von illegaler Pyrotechnik aus Tschechien nach Deutschland

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München – Silvester naht und damit nimmt auch die Einfuhr von erlaubnispflichtiger Pyrotechnik aus Tschechien nach Deutschland zu. Am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizeiinspektion Selb neun Personen fest, die illegale Böller nach Deutschland schmuggelten.

Erste Festnahmen und beschlagnahmte Ware

Am Samstag wurden ein 21-jähriger Slowake aus Jena und ein 18-jähriger Deutscher aus dem Raum Delitzsch gefasst, nachdem sie mehrere Packungen DUM-DUM-Böller über den ehemaligen Grenzübergang einschmuggelten. Kurz darauf erwischten die Fahnder einen 20-jährigen aus dem Raum Offenbach. Er hatte eine Dose Gummibärchen, einen Elektroschocker als Taschenlampe getarnt und 40 DUM-DUM-Böller dabei.

Weitere Verstöße an der Grenze

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, traf eine Streife im Einreisezug von Eger nach Marktredwitz auf zwei Ukrainer im Alter von 20 und 23 Jahren. Sie hatten auf einem grenznahen Markt zwei Packungen Böller erworben. Der Höhepunkt des Wochenendes war ein Quartett aus dem Raum Kitzingen. Die vier Deutschen im Alter von 17 bis 19 Jahren hatten ihren Kofferraum mit Böllern gefüllt, die den Kategorien F3 oder F4 zuzuordnen waren – alle in Deutschland erlaubnispflichtig oder gar verboten.

Folgen und Warnungen

Die beschlagnahmten Böller führen nun zu erheblichen Konsequenzen für die Beschuldigten. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, was Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen nach sich ziehen kann. Außerdem müssen die Personen für die Vernichtungskosten der verbotenen Böller aufkommen. Zusätzlich muss sich der Mann aus Offenbach wegen des Besitzes der THC-Gummibärchen und des Elektroschockers nach dem Waffengesetz und dem Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis verantworten. Die Bundespolizeiinspektion Selb warnt ausdrücklich vor der Einfuhr dieser nicht zugelassenen Böller, da sie nicht den deutschen Sicherheitsvorschriften entsprechen und eine erhebliche Gefahr darstellen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel