Mittwoch, November 26, 2025
Bundespolizei verbietet Waffenmitführung an bayerischen Bahnhöfen während der Feiertage
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Ab dem 28. November 2025, 06:00 Uhr, bis zum 4. Januar 2026, 24:00 Uhr, gelten an mehreren Bahnhöfen in Bayern durch die Bundespolizei erlassene Allgemeinverfügungen. Diese betreffen das Mitführen von gefährlichen Gegenständen und sollen die Sicherheit in der Vorweihnachts- und Jahreswechselzeit gewährleisten. Betroffen sind die Hauptbahnhöfe in Aschaffenburg, Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg sowie einige S-Bahnhaltepunkte in München.

Bayernweite Verbote an Bahnhöfen

Das Mitführverbot umfasst Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art. Die Regelung erstreckt sich auf alle Gebäudeteile der Bahnhöfe und S-Bahnhaltepunkte, inklusive der Personentunnel, Bahnsteige und öffentlich zugänglichen Bereiche.

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

Ziel der Maßnahmen ist es, Gewaltstraftaten vorzubeugen und sowohl Reisende als auch Polizeibeamte vor Angriffen zu schützen. Die Bundespolizei wird die Einhaltung streng überwachen. Verstöße können zur Sicherstellung der Gegenstände, Festsetzung eines Zwangsgeldes, Platzverweisen oder Bahnhofsverboten führen.

Wichtige Hinweise der Bundespolizei

Die Allgemeinverfügungen und Ausnahmen sind auf der Website der Bundespolizei einsehbar. Zusätzlich werden Plakate an den betroffenen Bahnhöfen auf das Mitführverbot hinweisen. Die Bundespolizei betont, dass das Führen von Waffen auch im Rahmen des Waffenrechts eingeschränkt oder erlaubnispflichtig ist und dass Waffen oft eine trügerische Sicherheit bieten und zur Eskalation von Konflikten beitragen können. Privatpersonen sollten auf deeskalierende Techniken setzen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite der Bundespolizei unter: www.bundespolizei.de/allgemeinverfügung.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

