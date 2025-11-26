Bundespolizei verhängt Waffenverbot an Hauptbahnhöfen Nürnberg und Augsburg zur Reisesaison 2025/26

Nürnberg (ots) — Die Bundespolizei hat für die Hauptbahnhöfe in Augsburg und Nürnberg eine neue Sicherheitsmaßnahme erlassen. Vom 28. November 2025, 06:00 Uhr, bis zum 4. Januar 2026, 24:00 Uhr, gilt ein Verbot zur Mitführung gefährlicher Gegenstände, um die Sicherheit während des hohen Reiseverkehrs zur Vorweihnachts- und Jahreswechselzeit zu gewährleisten.

Umfassendes Waffenverbot an Hauptbahnhöfen

Betroffen sind sämtliche Gebäudeteile der Bahnhöfe sowie S-Bahnhaltepunkte, inklusive Personentunnel, Bahnsteige und alle öffentlich zugänglichen Ebenen. Diese Regelung schließt gefährliche Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen sowie Hieb-, Stoß- und Stichwaffen und Messer ein. Ziel ist es, Gewaltstraftaten zu verhindern und die Sicherheit von Reisenden und Polizeibeamten zu erhöhen.

Strenge Kontrollen und Sanktionen

Die Einhaltung des Verbots wird durch die Bundespolizei streng überwacht. Bei Verstößen können die gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden. Zusätzlich können ein Zwangsgeld, Platzverweise oder Bahnhofsverbote verhängt werden. Die genauen Bestimmungen und Ausnahmen sind in den Allgemeinverfügungen auf der Website der Bundespolizei zu finden und werden vor Ort durch Plakate kommuniziert.

Risiken des Waffenbesitzes

Die Bundespolizei gibt wichtige Hinweise: Das Tragen von Waffen erhöht das Risiko von Eskalationen und kann erheblichen strafrechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Privatpersonen, die Waffen zur vermeintlichen Selbstverteidigung tragen, unterschätzen häufig die Gefahren und vernachlässigen deeskalierende Maßnahmen. Daher wird dringend davon abgeraten, Waffen mit sich zu führen.

Ausführliche Informationen sind auf der Website der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de/allgemeinverfügung zugänglich.