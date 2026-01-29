Bundespolizei verhaftet 34-Jährigen bei versuchter Ausreise am Flughafen München wegen Haftbefehl

Die Bundespolizei hat am späten Dienstagabend (28. Januar) einen 34-jährigen slowenischen Staatsangehörigen am Flughafen München bei der Ausreise nach London festgenommen.

Haftbefehl und Verurteilung

Im Rahmen der Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Der 34-Jährige war bereits im November 2023 durch das Amtsgericht Ludwigsburg wegen Körperverletzung rechtskräftig verurteilt worden. Da der Verurteilte die gegen ihn verhängte Geldstrafe sowie die Verfahrenskosten nicht begleichen konnte, wurde die im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt.

Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt

Er wird im Laufe des heutigen Vormittags in die Justizvollzugsanstalt Erding eingeliefert, wo er eine Haftstrafe von insgesamt 80 Tagen zu verbüßen hat.

