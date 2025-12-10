Bundespolizei Waidhaus fasst zwei gesuchte Männer: Untersuchungshaftbefehl und europäischer Haftbefehl vollstreckt

Waidhaus – Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus hat am Dienstag, dem 9. Dezember, zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Gegen einen der Männer bestand ein Untersuchungshaftbefehl der deutschen Justiz, während im zweiten Fall ein europäischer Haftbefehl der slowakischen Behörden vollstreckt wurde. Beide Männer wurden der Justiz übergeben.

28-jähriger Bulgare in Schwäbisch Hall gesucht

Am Dienstagvormittag kontrollierten Bundespolizisten einen 28-jährigen Bulgaren. Bei der Überprüfung seiner Personalien entdeckten die Beamten mehrere Fahndungsnotizen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn suchte ihn mit einem bestehenden Untersuchungshaftbefehl, da er verdächtigt wird, im August 2023 in Schwäbisch Hall ein Firmengelände aufgebrochen und dort Bargeld sowie Maschinen und Werkzeuge im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen zu haben. Zudem bestand eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Köln zur Aufenthaltsermittlung wegen eines Strafbefehls wegen besonders schweren Diebstahls. Der 28-Jährige wurde festgenommen und sollte am selben Tag den Justizbehörden in Schwäbisch Hall übergeben werden.

Europäischer Haftbefehl gegen 31-jährigen Slowaken

Wenig später kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Slowaken in einem Fernlinienbus auf der Route Prag-Brüssel. Die Überprüfung ergab eine schengenweite Ausschreibung der slowakischen Behörden. Dem Mann wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum keine Unterhaltszahlungen geleistet und sich anschließend der Justiz entzogen zu haben. Aufgrund dessen wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt und ein Ersuchen zur Festnahme und Auslieferung gemäß dem Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen erlassen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und an die zuständigen Justizbehörden übergeben.