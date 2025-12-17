Bundespolizei Waidhaus stoppt unerlaubte Einreiseversuche eines 41-jährigen Moldauers an der A6

Waidhaus – Am Dienstag, den 16. Dezember, haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus bei einer Grenzkontrolle an der A6 einen 41-jährigen Mann aus Moldawien festgenommen. Der Mann hatte wiederholt versucht, unerlaubt nach Deutschland einzureisen.

Kontrolle an der A6 führt zur Festnahme

Die Bundespolizisten kontrollierten den Moldauer, der als Passagier in einem moldauischen Reisebus unterwegs war, und stellten fest, dass das von ihm vorgelegte rumänische Visum seit dem 7. November 2025 abgelaufen war. Ein Datenabgleich ergab einen Fahndungstreffer: Der Mann war bereits am 23. November 2022 bei einem ähnlichen Versuch der unerlaubten Einreise in Freilassing aufgefallen und zurückgewiesen worden.

Einweisung an tschechische Behörden

Nach der Kontrolle verweigerte die Bundespolizei dem 41-Jährigen erneut die Einreise und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise ein. Anschließend übergaben die Beamten den Mann an die zuständigen Behörden in der Tschechischen Republik.