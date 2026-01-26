Bundespolizei Waidhaus verweigert sechs Personen Einreise wegen Verstößen gegen Aufenthaltsbestimmungen auf A6

Bei den Grenzkontrollen auf der A6 verweigerte die Bundespolizeiinspektion Waidhaus am vergangenen Wochenende insgesamt sechs Personen die Einreise nach Deutschland. Grund hierfür waren Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen, die zu Rückweisungen und aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führten.

Einreise trotz Einreiseverbot

Am Freitagabend entdeckten Bundespolizisten in einem moldauischen Reisebus einen Fahndungstreffer bei einem 25-jährigen Passagier. Gegen den Mann bestand seit April 2025 ein nationales Einreise- und Aufenthaltsverbot, das auf eine vorherige illegale Erwerbstätigkeit in Deutschland zurückzuführen war. Die Beamten verweigerten ihm die Einreise und retournierten ihn nach Tschechien. Sein Einreiseverbot wurde bis zum Jahr 2028 verlängert.

Massive Überschreitung der Aufenthaltsdauer

Ein 36-jähriger Kolumbianer fiel am Samstag durch eine erhebliche Überschreitung der visafreien Aufenthaltsdauer auf. Der Mann überschritt die erlaubten 90 Tage um 398 Tage. Weiterhin fanden die Beamten eine polnische Identifikationsnummer, was auf einen längeren Aufenthalt im Schengenraum hinweist. Der Kolumbianer wurde nach Tschechien zurückgewiesen.

Unerlaubte Einreise ohne Pass und Visum

Ebenfalls am Samstag übergab der Zoll eine 51-jährige Moldauerin und Türkin an die Bundespolizei. Sie war ohne gültigen Pass oder Visum unterwegs. Trotz im Besitz einer moldauischen und einer türkischen Identitätskarte war ihre Einreise illegal. Die Frau wurde noch am selben Tag vom Flughafen Nürnberg nach Chişinău abgeschoben.

Ein 30-jähriger Ukrainer wurde am Sonntagmittag in einem Prag-Mailand-Fernreisebus kontrolliert. Ohne Einreisestempel oder Visum wurde ihm die Einreise verweigert, da sein Schutzstatus in Tschechien im Dezember 2025 abgelaufen war. Auch ihm wurde die Rückreise nach Tschechien angeordnet.

Weitere Verstöße wurden am Sonntagabend bei einem 32-jährigen Georgier festgestellt, der lediglich mit einem gültigen Reisepass reiste und keine weiteren Aufenthaltspapiere hatte. Die Bundespolizei schickte ihn nach Tschechien zurück.

Zudem wurde eine 70-jährige Venezolanerin, die bereits mehrfach unerlaubt nach Deutschland eingereist war, kontrolliert. Sie besaß keinen Aufenthaltstitel oder Visum, was erneut zur Einreiseverweigerung führte. Ihre Rückführung in ihr Heimatland über Frankfurt und Amsterdam wurde geplant.