Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
4.8 C
London
type here...
Subscribe
Bundespolizei warnt vor Waffen- und Feuerwerksverbot an Münchner Bahnhöfen zu Silvester
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Bundespolizei warnt vor Waffen- und Feuerwerksverbot an Münchner Bahnhöfen zu Silvester

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München – Zum Jahreswechsel 2025/2026 verstärkt die Bundespolizei ihre Präsenz in München, um für Sicherheit auf den Bahnanlagen zu sorgen. Zusätzlich zu den lokalen Einsatzkräften werden Polizisten aus Deggendorf die Münchner Polizeieinheiten unterstützen. Ziel ist es, die Sicherheit für alle Reisenden und Bahnhofsnutzer zu gewährleisten.

Mitführverbot von Waffen und Pyrotechnik

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass bis zum 4. Januar ein Mitführverbot von Waffen und gefährlichen Gegenständen für die Haupt-, Ost- und Pasinger Bahnhöfe sowie die S-Bahn-Haltepunkte Marienplatz und Karlsplatz (Stachus) gilt. Zudem ist auf allen Bahnanlagen das Mitführen und Zünden von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik strikt untersagt. Das Zünden in Menschenmengen kann als Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gemäß § 308 StGB gewertet werden und wird strafrechtlich verfolgt.

Vorbereitungen für gefahrenabwehrende Einsätze

Die Bundespolizei ist auf Einsätze zur Gefahrenabwehr vorbereitet, wie etwa das Schlichten von Auseinandersetzungen oder Hilfeleistungen bei Vorfällen aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums. Es wird weiterhin auf die Allgemeinverfügungen bezüglich der Verwendung von Feuerwerkskörpern im Münchner Stadtgebiet verwiesen, die auf der Webseite www.muenchen.de einsehbar sind.

Kollaboration für eine sichere Silvesternacht

Zusammen mit Sicherheitspartnern wie der Polizei München, der Deutschen Bahn Sicherheit und der Feuerwehr wird daran gearbeitet, dass alle sicher ins neue Jahr starten können. Die Polizei ruft dazu auf, Vorfälle oder ungewöhnliches Verhalten umgehend zu melden. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Bundespolizei verfügbar.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...

Neueste Artikel