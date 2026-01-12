Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Bundespolizeiaktion in Bayern: Über 1.350 Identitätsfeststellungen und 11 Ermittlungsverfahren bei Bahnhofs-Einsatz
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundespolizeiaktion in Bayern: Über 1.350 Identitätsfeststellungen und 11 Ermittlungsverfahren bei Bahnhofs-Einsatz

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München/Nürnberg/Regensburg/Augsburg/Aschaffenburg (ots) – Am vergangenen Wochenende (9.-11. Januar) hat die Bundespolizei gezielt gegen Gewaltkriminalität an Bahnhöfen in Bayern vorgegangen. Die Bundespolizeidirektion München, zuständig für den Freistaat Bayern, hatte in der Spitze zeitgleich mehr als 200 Beamtinnen und Beamte an den Hauptbahnhöfen München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg und Aschaffenburg im Einsatz.

Ergebnisse des Schwerpunkteinsatzes

Der Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei führte zu insgesamt 1.353 Identitätsfeststellungen, 42 Fahndungstreffern und vier vorläufigen Festnahmen. Zudem gab es 132 sogenannte Gefährderansprachen, 102 Platzverweise und 31 Sicherstellungen – insbesondere von Messern.

Verstöße gegen Allgemeinverfügungen festgestellt

Die Einsatzkräfte registrierten 15 Verstöße gegen Allgemeinverfügungen der Bundespolizei, welche das Mitführen von gefährlichen Gegenständen und Waffen in den fünf bayerischen Bahnhöfen untersagen. Darüber hinaus leiteten die Beamten elf Ermittlungsverfahren wegen Gewaltdelikten und ein Bußgeldverfahren nach dem Waffengesetz ein.

Informationen zu bundesweiten Feststellungen

Weitere Angaben zu den bundesweiten Feststellungen am vergangenen Wochenende sind in der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums nachzulesen unter diesem Link.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

0
Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins...
Politik & Wirtschaft

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

0
Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die...

Neueste Artikel