Bundespolizisten schnappen Dieb aus Augsburg in Stuttgart

Am Freitag hat ein 43-jähriger Pole Laptop und Kopfhörer eines 25-jährigen Deutschen aus einem Café im Augsburger Hauptbahnhof entwendet. Danach wollte er sich mit dem ICE nach Stuttgart absetzen – allerdings ohne Fahrschein. Bei der Kontrolle flog er auf. Die Bundespolizeiinspektionen Nürnberg und Stuttgart ermitteln.

Freitagmittag stellte der 25-jährige Mitarbeiter eines Cafés im Augsburger Hauptbahnhof seinen Laptop und Kopfhöher auf einer Sitzbank im Café ab. Kurze Zeit später begab er sich in einen Mitarbeiterraum und ließ seine Gegenstände unbeaufsichtigt zurück. Diese Gelegenheit nutzte der 43-Jährige, nahm die Utensilien an sich und floh mit dem ICE nach Stuttgart. Da er bei der Fahrscheinkontrolle für die Fahrt aber kein gültiges Ticket und auch keinen Ausweis vorzeigen konnte, wurde die Bundespolizei in Stuttgart zur Personenkontrolle hinzugezogen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen nach Identitätspapieren wurden die kurz zuvor in Augsburg gestohlenen Geräte entdeckt. Weiterhin führte der stark alkoholisierte Langfinger ein zugriffsbereites Küchenmesser mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern in seinem Rucksack mit sich. Zum Tathergang und ob er beim Diebstahl das Messer dabeihatte, wollte er sich nicht äußern. Ein Atemalkoholtest konnte trotz mehrmaliger Versuche nicht durgeführt werden, sodass der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg die Blutentnahme zur Feststellung seines Promillewertes anordnete. Im Anschluss daran wurde der 43-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Kräfte der Bundespolizei lieferten den Dieb in eine Justizvollzugsanstalt in der Nähe von Augsburg ein. Das Diebesgut, welches einen Wert von rund 1.500 Euro hatte, konnten die Bundespolizisten dem rechtmäßigen Eigentümer wieder aushändigen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen den polnischen Staatsbürger ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wegen Erschleichens von Leistungen ein.